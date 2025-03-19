ADD heyeti, Şehitlik Anıtı’na çelenk sunarak, burada saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı’nı okudu. Daha sonra şehit kabirlerini ziyaret ederek dua eden ADD yöneticileri, bu vesileyle tüm şehitlerimizi andı.

Şehitlik ziyareti ve çelenk sunma törenine; ADD Yönetim Kurulu Üyeleri; Yıldırım Çıtak, Türkmen Aksoy, Kubilay Olcan, Ali Aslan Koçak, Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilcisi Sefa Batak, BES Başkan Yardımcısı Ahmet Ceyhan ile Hitit Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü üyesi öğrenciler katıldı.

ADD Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Çıtak, burada günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi andı.

Editör: Haber Merkezi