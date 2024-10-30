Ayrıca Çorum’da yeni kurulan ve Sefa Batak’ın başkanlığında örgütlenme çalışmalarına başlayan Birleşik Emekliler Sendikası da Ata’nın huzurunda kuruluşunu ilan ederek anıta çelenk sundu.

ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, Eğitim İş Şube Başkanı Tuba Üreyen ve Birleşik Emekliler Sendikası Kurucu Başkanı Sefa Batak ile beraberindekiler Atatürk Anıtı önünde toplandı. Etkinliğe Zafer Patisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan ve yönetim kurulu üyeleri de destek verdi.

Daha sonra sırasıyla Üreyen, Demirer ve Batak Anıta çelenk sundu. Sunumun ardından saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu.

Tuba Üreyen, burada yaptığı konuşmada, “Cumhuriyet’in kurucu değerlerini yaşatmak ve çocuklarımızı laik, bilimsel, çağdaş eğitim anlayışıyla yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 101. yılında coşkuyla kutlanması gereken bu değerlerin, siyasal iktidarın ve çeşitli çevrelerin gölgelemeye çalıştığı dönemde dahi kararlılıkla arkasında duruyoruz. Tüm ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz” dedi.

Editör: SELDA FINDIK