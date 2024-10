Türk Kızılayı’nın 1868 yılından bu yana insanlığa hizmet eden köklü bir kuruluş olduğunu belirten Afacan, Türk Kızılayı’nın temel amacının, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaralılara ve hastalara yardım etmek olduğunu ve bu amacın Cumhuriyet döneminde de güçlenerek devam ettiğini ifade etti.

Afacan, Türk Kızılayı’nın doğal afetlerdeki hızlı müdahale gücünün toplumsal dayanışmayı pekiştirdiğini vurgulayarak, kuruluşun kan bağışı, sosyal destek projeleri ve sağlık hizmetleriyle de önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Eczacıların, insan sağlığını ve yaşam kalitesini artırmayı amaç edinen bir mesleğin mensupları olduğunu kaydeden Afacan, “Bu doğrultuda, Kızılay’ın yardım çalışmalarına her zaman destek vermeye hazır olduğumuzu, toplumsal dayanışmayı pekiştirmek için Türk Kızılayı ile el birliği içinde çalışmayı sürdüreceğimizi belirtmek isteriz.

Bu vesileyle, toplumumuzun her bireyini Kızılay’ın iyilik hareketine katkı sağlamaya, kan bağışı yaparak ya da çeşitli gönüllü faaliyetlerle destek olmaya davet ediyoruz. Her küçük destek, büyük iyiliklere dönüşerek hayat kurtarabilir; bu dayanışmanın bir parçası olmak, yarının güvenli ve sağlıklı Türkiye’si için atılmış değerli bir adımdır.

Türk Kızılayı’na bu değerli hizmet yolculuğunda katkı sağlayan tüm çalışanlara, gönüllülere ve bağışçılara teşekkürlerimizi sunuyor, Kızılay Haftası’nı en içten dileklerimizle kutluyoruz” dedi.

