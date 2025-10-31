Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası (Eğitim) İş Çorum Şubesi ve Genel Sağlık-İş tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

ADD Başkanı Uğur Demirer, Eğitim İş Başkanı Tuba Demirel, Genel Sağlık-İş Başkanı Nail Yıldız, Çevre Yol İş Sendikası Başkanı Erdem Önal, CHP Belediye Meclis Üyesi Aslan Kaya, Birleşik Emekliler Sendikası Başkanı Sefa Batak ile adı geçen kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, Hitit Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü öğrencileri ile bazı vatandaşların katıldığı törende çelenklerin Atatürk Anıtı’na bırakılmasının ardından, saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Eğitim İş Şube Başkanı Demirel yaptığı konuşmada, “Cumhuriyet’in kurucu değerlerini yaşatmak ve çocuklarımızı laik, bilimsel, çağdaş eğitim anlayışıyla yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR