Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) önceki dönem yöneticilerinden, Çorum merkeze bağlı Eskiköy’ün önceki dönem muhtarı İsmail Karakütük’ün annesi Yeter Karakütük, hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfında, Dede Şahin Polat’ın önderliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Eskiköy Karakaya Mahallesi’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, Merkez İlçe yöneticisi Ünal Ceylan, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve İl Temsilcisi Hacı Odabaş, Anadolu Hitit Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Vekili Güngör Atak, bazı siyasiler ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ