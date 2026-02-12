Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer’in teyzesi Yeter Çelik (76), Almanya’da hayatını kaybetti.

Çorum merkeze bağlı Kirazlıpınar Köyü nüfusuna kayıtlı Mehmet Ali Çelik’in eşi, Birgül Erden, Cihan Çelik ve Yurdagül Dikişçi’nin annesi, ADD Şube Başkanı Uğur Demirer ile emekli öğretmen Ayhan Oğuz’un teyzesi olan Yeter Çelik, yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Çelik’in cenazesi Almanya – Köln’de toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR