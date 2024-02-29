İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Milliyetçi Hareket Partisi için “Doğup büyüdüğüm günden beri gönül verdiğim içerisinde olmaktan onur duyduğum bir parti” ifadesini kullanarak, adaylık sürecindeki sıkıntının MHP Genel Başkanı ve Genel Merkezi ile olmadığını söyledi. Sülük, “Genel merkezin böyle bir takdiri olduğunu bilseydim kesinlikle başka bir partiden aday olmazdım. İskilip’teki adaylığımız ile ilgili süreç tamamen kişisel bazı hesapların sonucu oldu” dedi.

2019 yılında İskilip’e dair hayallerini gerçekleştirmek için göreve talip olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Ali Sülük, halkın teveccühü bu göreve seçildiğini hatırlattı.

Göreve başladığında belediyenin mali tablosunun iyi olmadığını belirten Başkan Sülük, “9 milyon dolar civarında bir borç vardı. İller Bankası ödeneği dışında hiçbir geliri olmayan bir belediye ile karşılaştık. Bu bizim için mazeret olamazdı. Gelir kaynaklarını bir anda artıramayacağımız için tasarrufla ilgili çalışmalar yürüttük. İlk olarak temizlik özelleştirme ihalesini bitiminden sonra yenilemedik. Belediyemiz bu sayede bugünkü kur ile baktığımızda aylık yaklaşık 2 milyon 700 bin civarında tasarrufta bulundu. Belediyemizin bütün araç özelleştirmelerinin hepsini feshederek kendi araç filomuzu oluşturduk. Belediyenin araç filosunu yeniden kurarak kendi öz malımız haline getirdik. Böylece belediyenin araç kiralama gibi harcamalarını sonlandırmış olduk” diye konuştu.

“SON GÜNE KADAR HİZMET EDECEĞİM”

Yaptıkları çalışmaların yapacaklarının teminatı olduğunu anlatan Sülük, “14 yaşında devlet beni aldı okuttu. 18 yaşında devlet memuru yaptı. Bugüne kadar hiç kimseye boynumu eğdirmedi. 18 yaşından beri devletimizin verdiği maaşla ailemin rızkını sağladım. Bütün derdim devletim ve milletimdir. Hayatım boyunca bu ilçede çalıştım. İlçe Tarım Müdürlüğü ve belediye başkanlığım döneminde önemli projelere imza attığımı düşünüyorum. İskilip’e hizmet etmek için bu makam bir araç. Önümüzdeki 5 yıl içinde ilçemize hizmet etmek adına yeniden aday oldum. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur ittifakının ortağı. Doğup büyüdüğüm günden beri gönül verdiğim içerisinde olmaktan onur duyduğum bir parti. Adaylık sürecindeki sıkıntımız partimizin genel başkanı ve genel merkezi ile olmamıştır. Asla da olmayacaktır. Genel merkezin böyle bir takdiri olduğunu bilseydim kesinlikle başka bir partiden aday olmazdım. İskilip’teki adaylığımız ile ilgili süreç tamamen kişisel bazı hesapların sonucu oldu. Bizde yine Cumhur ittifakının paydaşı olan Büyük Birlik Partisi’nden şehir lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun partisi ile bir görüşme yaptık ve İskilip’te BBP çatısı altında başarı sağlayabileceğimizi düşündüğümüz için BBP’den aday olduk. İlçe teşkilatımızla birlikte yeni bir oluşum ve heyecan içerisindeyiz. Seçim sürecinin ülkemize hayırlar vesile getirmesini diliyorum. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” şeklinde konuştu.

Editör: İHA AJANS