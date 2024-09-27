Ahlatcı Çorum FK, 29 Eylül Pazar günü, Trendyol 1.Lig’in 7’nci hafta maçında konuk olacağı Adanaspor’la tarihinde üçüncü kez karşılaşacak. İki takım arasında daha önce oynanan iki maçı da Çorum temsilcisi gol yemeden kazandı.

ADANA’DA 3-0 KAZDIK

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Adanaspor ile ilk kez geçen sezon rakip oldu. İki takım 14’üncü haftada Adana’da karşılaşırken, Çorum ekibi 3-0 gibi net bir skorla kazanarak rekabette öne geçti. 1 Aralık 2023’te, Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan ve Ankara bölgesi hakemlerinden Alper Akarsu’nun yönettiği maçta Ahlatcı Çorum FK’nın gollerini 21’inci dakikada Ozan Sol, 28’inci dakikada Geraldo ve 55’inci dakikada Ahmet Sağat attı.

ÇORUM’DA 3 PUANI İKİ GOLLE ALDI

İki takım arasında, sezonun ikinci yarısında Çorum’da oynanan 31.hafta maçını da Ahlatcı Çorum FK kazandı. 21 Nisan 2024’te, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan ve İstanbul bölgesi hakemlerinden Mustafa Kürşad Filiz’in düdük çaldığı maçta kırmızı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri 8’inci dakikada Nalepa, 88’inci dakikada da Ahmet Sağat attı.