Adanaspor, Ahlatcı Çorum FK ile sahasında oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 7’nci hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Kemal Kılıç nezaretinde, Çatalan Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanın pas çalışmaları, top kapma ve atak çalışmalarının ardından çift kale maçla devam ettiği belirtildi. Teknik direktör Kemal Kılıç’ın, çift kalede Ahlatcı Çorum FK maçında uygulayacakları taktiği denediği kaydedildi.
Turuncu-beyazlı ekip bugün yapacağı antrenmanla Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Editör: HABER MERKEZİ