Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, Ortaköy ilçesinde iki okula spor malzemesi desteğinde bulundu.

Arıcı, beraberinde ASKF yönetim kurulu üyesi Osman Pehlivan’la birlikte Ortaköy’e giderken, 100.Yıl İlkokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu’nu ziyaret etti. Arıcı’ya, Ortaköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ufuk İsbir ve Ortaköy Gençlik ve Spor Kulübü yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Arıcı, iki okulda da öğrencilere spor malzemesi dağıtıp yeni dönem eğitim ve öğretim yılı için başarı dileklerinde bulundu.