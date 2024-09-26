Ahlatcı Çorum FK’nın Pazar günü 7’nci hafta maçında konuk olacağı Adanaspor’da Fransız teknik adam François Ciccolini ile yolların ayrılmasından sonra beklenildiği gibi göreve Kemal Kılıç getirildi. Daha önce 6 kez Adanaspor’u çalıştıran Kemal Kılıç, 7’inci dönem için göreve başladı.

68 yaşındaki Kemal Kılıç geçen sezonun Ocak ayının sonunda göreve geldiği Adanaspor’un başında 14 maça çıkmıştı. Kılıç, bu sezona ise 2.Lig ekibi Sarıyer’de başlamış ve 16 Eylül itibariyle İstanbul ekibinden ayrılmıştı.