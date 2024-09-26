Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak maçta İstanbul bölgesi üst klasman hakemlerinden İlker Yasin Avcı düdük çalacak. Saat 19.00’da başlayacak maçta Avcı’nın yardımcılıklarını İstanbul bölgesinden Mehmet Kapluhan ve Rize bölgesinden Selahattin Altay yapacak. Yine İstanbul bölgesinden Yakup Özhan da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

3 MAÇTA 3 PUAN

İlker Yasin Avcı, kariyerinde Ahlatcı Çorum FK’nın 3 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçların hepsini deplasmanda oynarken, 2017-2018 sezonunda Uşakspor’a 4-3, 2019-2020 Sezonunda ise Başkent Akademi FK’ya 2-1 yenildi. Çorum temsilcisi, geçen sezonun 30.hafta maçında konuk olduğu Altay’ı ise 3-1 yenerek tek galibiyetini aldı. Bu maçlarda Ahlatcı Çorum FK’lı futbolcular 6 sarı, 1 kırmızı, rakip takım oyuncuları ise 9 sarı kart gördüler.

ADANA’NIN 1 MAÇINI YÖNETTİ

İlker Yasin Avcı, Adanaspor’un ise bugüne kadar 1 maçını yönetti. Turuncu-Beyazlı ekip o maçta geçen sezonun 25.haftasında konuk olduğu Giresunspor’u 1-0 yendi.

122 MAÇTA DÜDÜK ÇALDI

Bu sezon en son 25 Ağustos’ta oynanan Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü maçında düdük çalan İlker Yasin Avcı, hakemlik kariyerinde Bölgesel Amatör Lig (BAL) dahil olmak üzere 122 klasman maçında düdük çaldı. Bu maçların 58’ini ev sahibi takımlar, 36’ısını deplasman takımları kazanırken, 28 karşılaşma ise berabere bitti. Avcı bu maçlarda 619 sarı, 42 de kırmızı kart gösterdi.