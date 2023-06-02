Cumhurbaşkanlığı seçimi bitti, seçim klasiklerimiz arasına giren “Adam kazandı” deyimi de yerini buldu. Evet, çok az farkla da olsa, tek adam kazanırken, adamlar kaybetti, bize göre Türkiye kaybetti. Adam ithal seçmenle kazandı, bir de sandığa gitmeyen on milyonu aşkın duyarlı (!) sandığa küskün seçmen sayesinde kazandı.

Tatilinden vaz geçmeyen ve iradesini ortaya koymaktan üşenen sevgili yurttaş, sen Ege ve Akdeniz’in sahillerinde ılık sularda popoyu serinletirken Türkiye’de neler değişti bir gör istersen.

Domuz bağı ile insan öldürenler AKP listelerinden meclise girdi.

Kızlar ve erkekler aynı okulda okuyamaz diyenler kazandı.

Cumhuriyet kanunları ile sorunlu olanlar, her yıl binlerce kadının öldürüldüğü ülkede İstanbul sözleşmesini kaldıranlar kazandı.

Bekâr kadınları sahiplendirelim diyen, altı yaşındaki kız çocuğunu evlendiren yobazlık kazandı.

Kimliğini ve egemenlik haklarını satanlar, Arap’ı, Afgan’ı ve daha pek çok ne olduğu belirsiz yabancıyı ülkemize dolduranlar kazandı.

Çalışanına dünyanın en ucuz iş gücünü uygun görenler, işçisinin grev hakkını erteleyen, ülkeyi Avrupa’nın göçmen deposu yapanlar kazandı.

Askerini diri diri yakan IŞİD’lilere vatandaşlık hakkı verenler, onları “öfkeli çocuklar” diye niteleyenler kazandı.

Sultanahmet Camisine kürsü koyup seçim konuşması yapanlar, camileri siyaset meydanına çevirenler, seni Allah’la aldatanlar kazandı.

Rakibine sahte kumpas videoları hazırlayan, kazanmak için her türlü yalan, dolan ve talanı meşru görenler kazandı.

Kendi dışında herkese terörist diyenler kazandı.

Kendi ülkesinde kadını insan yerine koymayan, seçme ve seçilme hakkı bile olmayan Arap’ın dört eşine vatandaşlık verildi. Onların kullandığı oyla senin kadınının kaderi değişti.

Dünyanın en çok kamu ihalesi alan ve milletin anasının bir yerine koyanlar kazandı.

Başta Kaz Dağları olmak üzere, ülkenin dağını, taşını, toprağını iç edenler, dur deyince seni jandarma ile karşı karşıya koyanlar, ormanların cayır cayır yanarken THK uçaklarını uçurmayıp yangına seyirci kalanlar kazandı.

Henüz reşit bile olmayan körpecik yavrulara, cumhurbaşkanına hakaretten dava açanlar kazandı.

Vatan toprağı Süleyman Şah Türbesine sahip çıkamayanlar, Ege’de 19 ada ve kayalığımızı Yunanistan işgal ederken seyirci kalanlar kazandı.

İnsanlar askıda bayat ekmek ararken, 1150 odalı sarayında kestane balını, Medine hurması ile manda yoğurduna karıştırıp, üzerine ejder meyveli smoothie içenler kazandı.

Kısacası sevgili yurttaş, sen Ege ve Akdeniz’in ılık sularında popoyu serinletirken, “adam kazandı”, adamlar kaybetti.