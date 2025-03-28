Çorum’da Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü ile Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde başlatılan demokrasi mitinglerinin son halkası Bahabey Caddesi üzerinde başlayıp Kadeş Barış Meydanı’nda tamamlandı. Cumhurbaşkanı Adayı belirleme seçimlerinin ardından vatandaşlar tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na destek yürüyüşü düzenledi. Ellerinde Türk bayrakları ile sloganlar atarak, marşlar ve türküler eşliğinde yürüyen vatandaşlar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi.

Mitinge; Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, ilçe başkanları, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, Platform Sözcüsü Av. Ahmet Özdel, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, İl Gençlik Kolları Başkanı Arzum Meryem Akdoğan, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman, Halk-Lis Başkanı Benan Sir, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, parti yöneticileri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Mitinge Emek Partisi, Sol Parti, DEM Parti, Eğitim Sen, Eğitim-İş, Atatürkçü Düşünce Derneği, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Birleşik Emekliler Sendikası, Çağdaş Hukukçular Derneği’nin yanı sıra çok sayıda demokratik kitle örgütü destek verdi.

“Cumhurbaşkanı İmamoğlu”, “kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiç birimiz”, “her şey çok güzel olacak” şeklinde sloganlar atan katılımcılar, ellerinde Türk bayrakları ile miting alanını coşturdu.

CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, Belediye Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz, Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel ve Av. Sadık Eral, birer konuşma yaparak, iktidarı eleştirdiler, Ekrem İmamoğlu’na her şart ve koşulda destek vereceklerini, hak-hukuk ve adalet yerini bulana kadar meydanları boş bırakmayacaklarını dile getirdiler.