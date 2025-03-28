Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Kaya’nın geçtiğimiz gün İstanbul merkezli operasyonlarla ilgili eleştirilerine CHP’den cevap gecikmedi. CHP Çorum Milletvekili Tahtasız yaptığı açıklamada, “28’nci dönemde Meclis kürsüsünden Çorum ve Çorum’un sorunlarına ilişkin tek bir konuşmasına dahi şahit olmadığımız AK Parti Çorum Milletvekili Sayın Oğuzhan Kaya, Meclis kürsüsünden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili suçlayıcı bir konuşma yaptı. Bizim alnımız ak, başımız dik. Genel Başkanımızın yaptığı çağrıyı tekrarlıyoruz. Sayın Ekrem İmamoğlu ve tüm belediye başkanlarının davaları TRT’den canlı olarak yayınlansın. Bu milletin, garip gurebanın hakkını kim yediyse hesap versin.” dedi.

“HOCALARI BİLE

UTANÇ DUYACAK”

Milletvekili Tahtasız, AK Parti Hükümeti dönemlerine ilişkin bir dizi suçlamalarda bulunarak, Çorum özeline dikkat çektiği açıklamasında özetle şu görüşlere yer verdi: “Sayın Oğuzhan Kaya, bir avukat olarak herkesten daha iyi bilmesi ve herkesten daha çok savunması gereken ‘Masumiyet Karinesi’ni bir kenara bıraktı ve havuz medyasının yalan haberleri üzerine kurulu bir konuşma yaptı. Yaptığı bu suçlayıcı konuşma nedeniyle aynı üniversite okuduğu avukat arkadaşları ve hocaları kendisinden utanç duyacaktır.

“ÇORUM İÇİN KÜRSÜYE ÇIKMADI

EKREM İMAMOĞLU İÇİN ÇIKTI”

Çorum’un sorunlarıyla ilgili TBMM kürsüsünden tek bir laf etmeyen, iktidar milletvekili olarak yarım kalan yatırımlar için gayret göstermeyen Oğuzhan Kaya, iş Ekrem İmamoğlu olunca kürsüye çıktı. Oğuzhan Kaya’nın 28’nci dönemde ne Çorum için ne ülke sorunları için verdiği bir tane bile soru önergesi yok.

“SÖZLERİNİZİ

HATIRLAYIN”

Yaklaşık iki yılda altı kez konuşmuş. Bu altı konuşmada da Çorum yok. 25 yıldır yapılmayan Çorum’un havaalanı yok. İki katına ihale edilen hızlı tren projesiyle ilgili öncesinde ve sonrasında bir tane bile eleştiri yok. Kırkdilim tünellerinin neden hala açılamadığına ilişkin tek bir kelime yok. 7 yıldır yapılamayan Hitit Üniversitesi Güney Kampüsü yok. Atıl vaziyette duran ve bir türlü açılamayan Hitit Üniversitesi Su Sporları Oğuzlar Yerleşkesi yok.

Söz verdikleri Acemi Birliği, İskilip-Tosya Yolu, yıllardır bitmeyen Çorum Osmancık, İskilip, Mecitözü, Ortaköy yolu, İskilip Oğuzlar sahil yolu, Sungurlu-Boğazkale, Alaca Yolu, Boğazkale, Hattuşa, Alacahöyük, Ortaköy, Şapinova sahil yolu, Alacahöyük tarihi Hitit Barajı Göleti, Serban, Harmancık, Sungurlu Diğ Barajı, Sungurlu Kırankışla Barajı, Osmancık içme suyu barajı ve göleti, Uğurludağ Başkışla Barajı, Osmancık Dodurga Dutludere Tarımsal Sulama Kanalı, Osmancık Gökdere Köyü Tarımsal Sulama Kanalı, köy yolları ve ilçe bağlantı yolları yok.

“SEÇİLDİĞİ ÇORUM’U UNUTTU”

İlimizdeki uzman doktor eksikliklerine dair tek bir kelam etmişliği yok. Hastanelerdeki randevu sorunu ile ilgili bir girişimi yok. Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi’ndeki arızalı PET/CT cihazı ve Hitit Üniversitesi EMAR cihazının yetersizliğiyle ilgili bir konuşması yok. Hitit Üniversitesi’nin 2019 yılından bu yana dünya üniversiteleri arasında neden 207 basamak gerilediğine ilişkin bir sorgulama yok. Anadolu Kaplanı Çorum’un neden sürekli göç verdiğine, emekli şehri olmaya başladığına dair bir araştırma yok.

Sonuç itibarıyla seçildiği Çorum’u unutan Oğuzhan Kaya’nın iktidar milletvekili olarak ilimizde yarım kalan yatırımların tamamlanması için kılını kıpırdatmışlığı yok.” Tahtasız, açıklamasının sonuna ise şu notu düştü: “Burada uzun uzun yazmak istemediğim için Sayın Oğuzhan Kaya’ya şu adreste yer alan ‘yalanlar ve gerçekler’ başlığıyla yayımlanan açıklamaları okumasını tavsiye ediyorum.”

Editör: SELDA FINDIK