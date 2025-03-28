Çanakçı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin olağan genel kurulu önceki gün büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda ilk olarak divan oluşturuldu. Divan Başkanlığı’nı Hüseyin Alıcı’nın yaptığı kongrede divan üyeliklerine ise Duran Kabataş ile Muharrem Tarhanacı seçildi.

Genel kurulda daha sonra mevcut başkan Resul Yiğitoğlu kürsüye gelerek faaliyet raporu, gelir-gider ve bilanço ile ilgili üyeleri bilgilendirdi. Denetim Kurulu raporunun ardından Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi ile devam eden genel kurulda tek liste ile seçime geçildi.

Resul Yiğitoğlu’nun 4’ncü kez başkanlık görevine seçildiği kongrede Çorum Merkez Çanakçı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Muharrem Kabataş, Soner Özgür Yitmez, Cemil Uymak, İsmail Alıcı’dan oluştu.

4’ncü kez Dernek Başkanlığı’na seçilen Resul Yiğitoğlu, “Köyümüzü güzelleştirmek ve sosyal dayanışmayı yaygınlaştırmak için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Editör: Haber Merkezi