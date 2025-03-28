Türkiye’nin ihracatı, Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azalarak 20 milyar 761 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 2,4 artarak 28 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, Şubat ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,6 azalışla 20 milyar 761 milyon dolar, ithalat ise yüzde 2,4 yükselişle 28 milyar 533 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak 7 milyar 771 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise Şubat 2024'te yüzde 75,7 iken, geçen ay yüzde 72,8'e geriledi.

Ocak-Şubat döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 41 milyar 921 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 yükselerek 57 milyar 235 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 18,2 artışla 12 milyar 952 milyon dolardan 15 milyar 314 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Şubat 2024 döneminde yüzde 76 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 73,2'ye geriledi.

ÇORUM YİNE TR83

BÖLGESİ BİRİNCİSİ

Şubat ayı Dış Ticaret verilerine göre Çorum, geçen ay olduğu gibi bu ayda da bölge birinciliğini kimseye bırakmadı. 2025 yılı Ocak ayında 364 milyon 513 bin dolarlık ihracat yapılan Çorum’da Şubat ayı ihracatı ise 431 milyon 586 milyon dolar oldu. Buna göre iki aylık ihracatımız 796 milyon 100 bin dolara yükseldi.

2024 yılını 4 milyar 311 milyon 3033 bin dolarlık ihracat ile kapatarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kıran Çorum’da ithalat oranlarında da gerileme devam etti. Buna göre 2025 yılı Ocak ayında 315 milyon 651 bin dolarlık ithalat yapılan Çorum’da Şubat ayında ise 274 milyon 789 bin dolarlık ithalat yapılarak iki aylık ithalat toplamı 590 milyon 440 bin dolara ulaştı. Çorum ayrıca iki aylık ihracatı ile ülke genelinde 11’nci sırada yer aldı.

Öte yandan Şubat ayında bölge illerimizden Samsun’da 128 milyon dolar ihracat, 97,1 milyon dolarlık ithalat; Tokat’ta 3 milyon dolarlık ihracat, 6,2 milyon dolarlık ithalat ve Amasya’da ise 15,3 milyon dolarlık ihracat, 6,2 milyon dolarlık ise ithalat gerçekleştirildi. Samsun, Amasya ve Tokat’ın iki aylık ihracat toplamı ise 283 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ALMANYA VE RUSYA DIŞ

TİCARETTE İLK SIRADA

Şubatta ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 689 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 245 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 195 milyon dolarla ABD, 1 milyar 86 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 12 milyon dolarla Irak izledi. Söz konusu ayda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30'unu oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde de ihracatta ilk sırayı 3 milyar 470 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 565 milyon dolarla ABD, 2 milyar 525 milyon dolarla Birleşik Krallık, 2 milyar 76 milyon dolarla İtalya ve 1 milyar 977 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,1'ine karşılık geldi.

Şubatta ithalatta ise ilk sıra Rusya'nın oldu. Rusya'dan 3 milyar 863 milyon dolarlık ithalat yapılırken, bu ülkeyi 3 milyar 542 milyon dolarla Çin, 2 milyar 143 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 269 milyon dolarla ABD, 1 milyar 234 milyon dolarla İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,2'sini oluşturdu.

Ocak-Şubat dönemindeki ithalatta da ilk sırada 8 milyar 261 milyon dolarla Rusya yer buldu. Bu ülkeyi 7 milyar 628 milyon dolarla Çin, 3 milyar 997 milyon dolarla Almanya, 2 milyar 699 milyon dolarla ABD, 2 milyar 175 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,3'ü olarak hesaplandı.

Editör: HABER MERKEZİ