Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Gezi Davası'nda tutuklanan TİP Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği tahliye kararını tanımayan Yargıtay 3. Dairesi’nin kararı veren AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunmasına yönelik tepkiler devam ediyor.

EMEP Çorum Merkez İlçe Başkanı Hikmet Aydın, Yargıtay’ın aldığı kararın hem kendisinin hem de Anayasa Mahkemesi’nin temeli olan mevcut hukuk sisteminin gayrı meşru ilan edilmesi anlamı taşıdığını belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yargıtay’ın, Can Atalay davasında ‘hak ihlali’ kararı veren Anayasa Mahkemesi yargıçları için suç duyurusunda bulunması ve Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi talebi bütünüyle tek adam rejiminin beklentilerini karşılamaya yöneliktir. Bu cüretin kaynağı Bahçeli’nin 'AYM’nin kapatılmasını' söylemesi, Erdoğan’ın 'AYM kararını tanımıyorum' demesidir ki; bu sürece adım adım gelinmiştir.

Yargıtay bu hamlesiyle hukuk sistemindeki çürümenin ve iktidar sultasının alanını genişletmiştir. Faşizme doğru bir adım daha atılmıştır. Yargıtay yargıçları bir üst yargı kurumuna yönelik suç duyurusuyla bir skandaldan daha fazlasını gerçekleştirmiş; hukuki çözüm, adalet, hak-yasa gibi temel mevzuatı bir çırpıda hükümsüzleştirmiştir.

Can Atalay’ın özgürlüğünün hukuki ve siyasi güvencesi biatçı yargıçlar değil halkın kendisidir.

Emek Partisi olarak bu gayrimeşru, yasadışı tutuma karşı çıkıyoruz; Yargıtay’ın kararını tanımıyoruz! Bu çürümeye karşı sessiz kalmayacağız:”