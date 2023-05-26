‘Kurum kanaati’ adı altında yaptıkları iftira ile kendilerini işinden eden kurum yöneticileriyle de hukuk önünde hesaplaşacaklarını kaydeden Alper, şunları dile getirdi:

“Hakkımızda işimize son verilmesini gerektirecek hiçbir idari ve adli soruşturma olmamasına rağmen, savunma hakkı bile tanınmadan haksız ve hukuksuz bir şekilde yaklaşık 7 yıl önce kamu görevinden çıkarıldım. Peki neden? Adalet istedik, eşitlik istedik, demokratik, laik ve tam bağımsız bir Türkiye istedik diye ihraç edildik.

7 yıllık hukuk mücadelesinin sonunda mahkemeyi kazanarak görevime iade edildim. Mahkeme kararıyla mağduriyetim bir nebze olsun giderildi. Çorum Vergi Dairesi’ndeki görevime başlayacağım derken, yeni bir mağduriyet yaratılarak adeta cezalandırılmak amacıyla Ortaköy Mal Müdürlüğü’ne atamam yapıldı. 18 Mayıs’ta görevime başladım, tabu bu benim için yeni bir hukuk mücadelesinin başlangıcı olacak.

Yüzümüze gülen ancak arkamızdan iş çevirerek kendisini kurtarmak için bizi yem eden, ‘kurum kanaati’ adı altında yaptıkları iftira ile bizi işimizden eden kurum yöneticileriyle de hesaplaşacağımız herkes tarafından bilinmelidir.”