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Biyoloji öğretmeni İsmail Başar'ın öncülüğünde 5. kez gerçekleştirilen etkinlikte Lösemili Çocuklar Haftasında bu sene Ada Kurs Merkezinde yer alan Ada Cafe bahçesinde kermes düzenlendi. Etkinliğe Ada Kurs öğretmenleri, öğrenciler, veliler ve diğer eğitim kurumlarında eğitim gören öğrenciler katıldı.

Kermes sonunda konuşan İsmail Başar, lösemili çocukların senede bir kez sadece bu haftada hatırlandığına dikkat çekerek, sene içerisinde başka zaman dilimlerinde de yardım edilmesi gerektiğini vurguladı.

Başar, kermeste emeği geçen başta Ada Eğitim Kurumları kurucularına, Ada Kurs öğretmen ve öğrencilerine, Çorum FK CEO'su Abdulhamit Yıldız'a, Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın'a, Çorum FK Kaptanı Murat Yıldırım'a ve Çorum FK futbolcularına ayrıca teşekkür etti.