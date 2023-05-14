Ada Koleji Görsel Sanatlar öğretmenlerinin katkıları ile düzenlenen “Hitit” isimli sergi önceki gün ilimizin gözde alışveriş ve eğlence merkezi olan AHL Park AVM’de büyük bir katılımla açıldı.

Açılışa Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Ada Koleji kurucuları Elvan Duru, Serkan Kırış, Okul Müdürü Ahmet Çek, İsmail Hakkı Akçal, Özel Pınar Koleji Müdürü Recep Özcan, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu Müdürü Mustafa Fuçular, öğretmen, öğrenci, veli ile davetliler katıldı.

Açılış öncesi okulun öğrencileri tarafından mini bir dans gösterisi sunulurken, daha sonra bir konuşma yapan Elvan Duru, bu topraklarda yeşeren, ilimiz sınırlarında yaşayan Hitit medeniyetini anmak ve boyutları büyük boyutlara ulaşmış eserleri önemini vurgulamak amacıyla çocukların büyük emeği ile hazırlanan sergiye katılanlara teşekkür etti. Duru ayrıca katılımcı tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlamayı ihmal etmedi.

Protokol üyelerinin kordelayı keserek sergiyi gezdiği sergi iki gün boyunca AHL Park AVM’de açık kaldı.