Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantısında gündem dışı söz alan CHP Belediye Meclisi Üyesi Sedat Genç, doğal afetler ve doğal olmayan afetler konusunda görüşlerini sıralarken, doğal afetlerde, can ve mal kayıplarını önleyebilmek için yapılması gereken çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini dile getirdi.

“UZMANLARDAN OLUŞAN BİR AFET MASASI KURULMALI”

Belediye Meclisi'nde geçen dönem kurulan Afet Komisyonunun çalışmaları doğrultusunda bir dizi etüd çalışması yapılmasını isteyen Sedat Genç, kentimizde kurulacak olan Bilim Merkezi'nde alanında uzman bilim adamlarından oluşan bir Afet Masası kurulması önerisinde de bulundu.

Üniversite öğrencisi olarak1999 Marmara Depremi ve 24 yıl sonrada 6 Şubat Kahraman Maraş Depremi'nde arama-kurtarma çalışmalarında görev aldığını anlatan Sedat Genç, “O zamanki gördüğümüz manzara dehşet vericiydi. Depremden sonra, 'Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın' diye çok dualar ettik. Kanun ve mevzuatlarımızı değiştirdik. 24 yıl sonra 6 Şubat Depreminde, Marmara Depreminden daha büyük bir acıyı 11 ilimizde tekrar yaşadık.

Ben tekrar arama-kurtarma çalışmalarına katıldım. Mevzuatımız uygun olmasına rağmen, depremden sonra yine aynı söylemler ve aynı tepkilerle karşılaştık. Enkaz altından sevdiklerinizi, tanıdıklarınızı, arkadaşlarınızı, çocuklarınızı çıkarmanın üzüntüsünü tarif edemem” ifadesinde bulundu.

“DEVLETLERİN ASLİ GÖREVİ VATANDAŞININ CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAKTIR”

Devletlerin asli görevinin kendi vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan CHP Belediye Meclis Üyesi Sedat Genç, “Bizim devletimizin mevzuat ve kanunları; bu tür doğal afetlere karşı önlem anlamında çok teferruatlı ve uygundur. Tek eksikliğimiz uygulamadır” dedi.