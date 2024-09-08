Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, söz verdikleri gibi 14 aydır su ve toplu ulaşım ücretlerine zam yapılmadığını ve yılsonuna kadar zam yapılmayacağını bildirdi.

Ekmek zammı hakkında da açıklamalarda bulunan Aşgın, zammın belediyeye ait olmadığını, fırıncıların talebi doğrultusunda ÇESOB’un başvurusuyla Valilik kararıyla halk ekmeğin zamlandığını ifade etti.

Aşgın, “Ekmekle ilgili sözümüzü tutmamamız asla söz konusu değildir, kararı Valiliğimiz vermiştir. Bu karara saygılıyız. Ekmeğin gramajını artırmak suretiyle aradaki farkı da belli düzeyde tutarak yine Türkiye’de en ucuz ekmek üreten ve en yaygın şekilde hemşehrilerine ulaştıran bir belediye olarak bunu yapıyoruz. Samimiyetle verdiğimiz sözlerin arkasındayız.” diye konuştu.

Aşgın, 2024 yılı ek ücret tarifesi gündem maddesine de açıklık getirerek, esnaf dostu olduklarını ve öğrenci servisçilerinin işlerini olumsuz etkilediği ve onların bu yönde talebi olduğu için sadece aylık sınırsız biniş (Örgün öğretim abonman) ücretinin 150 liradan 550 liraya çıktığını ayrıca iki binimlik kullan at kart ücretinin 27 liradan 32 liraya yükseldiğini, boş kart – elektronik kart ücretinin ise 50 liradan 80 liraya çıktığını belirtti.

Editör: NURDAN AKBAŞ