Açılış yoklaması ile başlayan toplantıda Çorum Belediyesi'nin vergi borcuna karşılık, arsa mülklerinin tapularının Hazine’ye devri için belediye encümeni ve belediye başkanına yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Bahçelievler Mahallesi’nde yer alan Hasanpaşa Kütüphanesi’nin yıkılıp yeniden yapılmasıyla ilgili imar planı değişikliği teklifi ayrıca vatandaşların kentsel dönüşüm ile ilgili talepleri için müracaat edebilecekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği değişikliği maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda bazı imar planı değişiklikleri de görüşülerek karara bağlandı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ