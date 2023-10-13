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Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK) Amasra Müessesi’ne bağlı maden ocağında meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 43 madenci, kuyu başında gerçekleştirilen program ile anıldı. 1 yıl önce meydana gelen acı olay nedeniyle acıları tazelenen madenciler, faciada hayatını kaybeden mesai arkadaşları için dualar etti.



14 Ekim 2022 yılında meydana gelen grizu faciasında 43 madenci yaşamını yitirirken, 10 işçi de yaralanmıştı. Olayın meydana geldiği maden ocağına inen kuyunun başında toplanan madenciler, düzenlenen programla 1 yıl önce kaybettikleri arkadaşlarını andı.

Gaziantep Valisi Nurtaç Arslan, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Yusuf ziya Aldatmaz, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, belediye başkanları, askeri erkan, daire müdürleri ve madencilerin katıldığı program Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı.

Okunan sure, getirilen tekbir ve salavatların ardından kazada ölen madenciler için dua edildi. Maden ocaklarında yaşamlarını yitiren madencilerin isimlerinin yer aldığı anıtın da açılışının yapıldığı programda madencilere gülsuyu, lokma ve mevlit şekeri de ikram edildi.

Olayı yaşayan maden işçilerinin konuşmalarının ardından mesailerine başlamak için kuyu başındaki demir kafes (asansör) önüne gelen madencileri Vali Nuray Arslan ve beraberindeki protokol dualar ederek, uğurladı.