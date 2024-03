Sağlık-Sen Disiplin Kurulu ve Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri Günü ve 22-28 Mart Acil Tıp Teknikeri ve Teknisyenleri Haftası nedeniyle yayınladığı mesajında, “85 milyon insanımıza ülkemizin dört bir yanında 7 gün 24 saat sıkıntıya, strese, coğrafi engellere rağmen acil sağlık hizmetinin sunan Acil Tıp Teknisyenleri haftasını kutluyor, insanların hayatı ile ilgili acil müdahalelerde bulunan ve bunun için zamanla yarışan ATT’lerimizin hak ettikleri değeri görmesini bekliyoruz” dedi.

İnsanların hayatlarını kurtarmak için canla başla mücadele eden sağlık personellerinin her zaman yanında olacaklarını belirten Saatcı, “Acil sağlık çalışanlarımız görevleri başında şiddete maruz kalmaktadırlar. Kaza, yangın veya benzeri afet olaylarında, ilk müdahaleyi gerçekleştiren 112 Sağlık çalışanları, olay yerlerinde hasta ve hasta yakınları tarafından şiddete uğramaktadır. Hastanelerde ya da vakaya gittikleri yerlerde hasta ya da hasta yakınları tarafından şiddete uğrayan arkadaşlarımız, kendilerine yapılan bu muameleyi asla hak etmemektedir. İnsanların hayatını kurtarmaya çalışan arkadaşlarımızın maruz kaldıkları şiddet olaylarına en ağır cezalar verilmelidir. Acil sağlık çalışanları son derece zor şartlarda görev yapmaktadır. Bu kadar hayati görev icra eden ATT’lerimizin zihinlerinin hem mesleki sorunlarla hem de yetersiz çalışma koşulları ile mücadele etmek zorunda kalmamalıdır. Her yıl, acil hastalara, trafik kazalarına, yangınlara müdahaleye gitmekte olan ambulansta görevli arkadaşlarımız, yaşanan kazalar nedeniyle hayatlarını yitirmekte ya da yaralanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının haklarını korumak ve çözüm üretmek için gece gündüz çalıştıklarına değinen Saatcı, “Sendika olarak ülkemizde sağlık hizmetlerinin gelişimine katkı sağlamak ve sağlık çalışanlarının haklarını korumak için her türlü çalışmaya kararlılıkla devam ettiğimizin ve edeceğimizin kamuoyu tarafından bilinmesini ister, hekiminden hemşiresine, paramediğinden Acil Tıp Teknikerine, şoföründen memuruna kadar 112 Acil Servislerinde hizmet veren tüm arkadaşlarımızın 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri Günü ve 22-28 Mart Acil Tıp Teknisyenleri Haftası'nı kutlar, hak ettikleri değeri görmelerini dilerim” dedi.

