Ziyaretlere MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Türk - Büro Sen Genel Başkan Yardımcısı Sami Çam, İl Genel Meclis Üyesi Adayları Sinan Eryücel, Yener Ceylan, il ve merkez ilçe yöneticileri katıldı.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, parti olarak gerek mahalle gerekse köy muhtarları ile koordineli bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti. Çorum merkezde Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinde oy pusulasında Cumhur İttifakı olarak, İl Genel Meclis Üyeliği Seçimlerinde ise oy pusulasında MHP ve 3 Hilalli parti logosuyla yer aldıklarını anlatan Çıplak, adil ve eşit hizmet için muhtarlardan destek istedi.



Mahalle muhtarlarını ziyareti esnasında Çorum’un eski mahallelerinin kentsel dönüşüme ihtiyaç duyduğunu belirten Çıplak, parti olarak kentsel dönüşümü önemsediklerinin üzerinde durdu.



Kentin geleceğe hazırlanabilmesi ve deprem riskinin göz ardı edilmemesi adına kentsel dönüşümün bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Mehmet İhsan Çıplak, Çorum Belediyesi’nin kentsel dönüşüm konusunda baya bir mesafe kat ettiğini, yeni dönemde de Cumhur İttifakı olarak kentsel dönüşüm için yoğun bir mesai harcayacaklarını ifade etti.



Merkezde ki mahallelerimizin ve köylerimizin altyapıdan üst yapıya tüm sorunlarına vakıf olduklarını kaydeden Çıplak, “Partimizin merkezde 20 yılı aşkın süredir İl Genel Meclis Üyesi bulunmamaktadır. Eşit ve adil hizmet anlayışıyla sizlerin destekleriyle bu dönem mecliste MHP güçlü bir şekilde yer alacak. Köylerimizin sorunları ve bu sorunların çözüme kavuşturulması adına tüm muhtarlarımızla devamlı istişare içerisinde olacağız. Ayırmadan ayrışmadan her köye eşit hizmet götüreceğiz. Önceliğimiz köylerimizin acili yet arz eden sorunlarını çözüme kavuşturmaktır.” diye konuştu.