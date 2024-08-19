Çorum Belediyesi tarafından “kültür-sanat” etkinlikleri kapsamında düzenlenen Açık Hava Sineması’na yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Geçtiğimiz Cumartesi akşamı Millet Bahçesi’nde düzenlenen Açık Hava Sinema etkinliğinde Trabzon Maçka'da teröristlerle kahraman Mehmetçiğin çatışması sırasında hayatını kaybeden Eren Bülbül’ün hayatını konu alan “Kesişme:İyi ki varsın Eren” filmi gösterildi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da vatandaşlarla birlikte izlediği filmde zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Yoğun ile gören Açık Hava Sinema etkinliğinde Çorum Belediyesi tarafından limonata ve patlamış mısır ikram edildi. Açık Hava Sinema etkinliğinin önümüzdeki haftalarda da farklı filmlerle devam edeceği belirtildi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ