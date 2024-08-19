KADER’in geleneksel hale getirdiği pikniğe katılan Milletvekili Ahlatcı, etkinlikte çocuklarla yakından ilgilendi ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Piknikte konuşan Milletvekili Ahlatcı, “Böyle güzel bir organizasyonda emeği geçen Dernek Başkanımız Bekir Şahin’i ve kıymetli ailelerimizi tebrik ediyorum. Farkındalığın böylesi güzel etkinliklerle daha da artırılmasını diliyorum” dedi.



Piknikte çocukların yanı sıra aileler ile de vakit geçiren Ahlatcı, talepleri dinleyerek çözümü noktasında notlar aldı.

Çocuklara Türk milli takımı forması armağan eden Ahlatcı, çocuklar ve aileleri ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.