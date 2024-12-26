Alınan bilgiye göre motosikleti ile Çatak Tabiat Parkı'na giden Turgut Mercan, bir nedenle yaşamına son verdi.

Genci hareketsiz görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mercan'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Talihsiz gencin cenazesi, bugün Akşemsettin Cami’nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta defnedilecek.