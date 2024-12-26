Alınan bilgiye göre Kale Mahallesi Mahmut Tunaboylu Sokak’ta ikamet eden Ahmet Selim Vural'dan uzun süre haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine polis ekiplerince Vural'ın bulunması için çalışma başlatıldı.
Bir yakını ile Vural'ın ikametine gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde şahsı kafası parçalanmış halde buldu.
İkamette bulunan Vural'a ait köpeğin barınak ekiplerince kontrol altına alınmasının ardından sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın öldüğü belirlendi.
Vural'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kafasının bir kısmı parçalanmış halde bulunan Vural'ın kesin ölüm sebebi otopsi sonrası belli olacak.