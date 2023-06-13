Alınan bilgiye göre Kale Mahallesi Lale Sokak’ta Selahaddin A. ile kardeşi Süleyman A. arasında bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selahaddin A., kardeşini tabanca ile vurarak yaraladı.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Süleyman A., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Abi Selahaddin A. ise olaydan kısa süre sonra suç aleti tabanca ile polis ekiplerince gözaltına alındı.