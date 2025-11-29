Genel kurulun ardından Şube Başkanı olarak seçilen Abdullah Güdek ve yönetimi mazbatasını aldı.

Delegelerin ve üyelerin süreç boyunca gösterdiği güven, destek ve sağduyunun teşkilatın en büyük gücü olduğu belirten Güdek, “Bu süreçte bizlere güven veren, emek veren, demokratik iradesini sandığa yansıtan tüm delegelerimize ve her zaman yanımızda olan üyelerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kongre sürecinin her aşamasında rehberlik eden ve bugüne kadar sendikanın bugünlere gelmesine büyük katkısı bulunan Selim Aydın’a da ayrıca teşekkür eden Güdek yeni dönemde de sendikal mücadelenin kararlılıkla süreceğini, tüm eğitim çalışanlarının haklarını savunma noktasında dayanışma ve birlik anlayışı ile hareket etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Muhabir: Haber Merkezi