Ankara Arena, kurultay için “Şimdi İktidar Zamanı” sloganlarının yer aldığı afişlerle baştan sona süslendi. Ayrıca salonda, tutuklu bulunan CHP’li belediye başkanlarının fotoğraflarına da yer verildi.

İzleyicisiz yapılacak ilk güne özel olarak bir tribüne “Önce Adalet” ve “Önce Hürriyet” ifadeleri asıldı. Bu yazıların, Türkiye’nin 81 ilinden kadınların el emeğiyle parça parça işlenerek oluşturulduğu aktarıldı. Salonun bir sütununda, 9 Haziran 2025’te yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in; diğer sütununda ise 19 Temmuz 2025’te vefat eden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen’in fotoğrafları yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür burada yaptığı konuşmada, “Çökmüş sisteme karşı umudu örgütlemek için yola çıktık. Demokrasinin önünde en büyük engel olan seçim barajını konuşacağız” mesajı verdi.

ÇORUM’DAN 8 DELEGE

Ankara'da başlayan ve 3 gün devam edecek olan 'ŞİMDİ İKTİDAR ZAMANI' mottosuyla başlayan CHP 39. Olağan Kurultayı'na Çorum'dan da yoğun katılım olduğu dikkat çekti. Kurultaya; CHP Çorum İl Kurultay Delegeleri'nin yanısıra çok sayıda İlçe Başkanı da katıldığı öğrenildi.

19 Ekim'de gerçekleştirilen 39. Olağan İl Kongresi'nde yapılan seçimde CHP İl Kurultay delelegeliklerine Dinçer Solmaz, Resul Yiğitoğlu, Osman Samsunlu, Gürsel Yıldırım, Utku Ulaş Taşar, Arzum Meryem Akdoğan, Kasım Şahin ve Güngör Atak seçilmişti.

Öte yandan Kurultay öncesinde CHP MYK üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve Milletvekilleri Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’nın huzuruna çıktı. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Anıtkabir ziyareti ile ilgili; “Atamızın huzurundaydık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin mensupları olarak onun izinde ve ışığında iktidar yürüyüşümüze devam ediyoruz” görüşüne yer verdi.