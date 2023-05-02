İstanbul’da yaşayan Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden Abdullah Bilal (91) bu sabah, 5 aydan beri yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Çorum’un efsane isimlerinden merhum Hakkı Bilal’in yeğeni ve damadı, merhum İsmet Bilal, Fatma Türkan Erdem ve Fikret Bilal’in amca çocukları ve enişteleri olan Abdullah Bilal’in cenazesi, yarın Şakirin Camii’nde kılınacak ikindi namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.