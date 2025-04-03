Genel Başkanlığı’nı Yavuz Ağıralioğlu’nun yürüttüğü Anahtar Parti’nin Çorum Teşkilat mensupları bayramlaştı.

Anahtar Parti Çorum İl Başkanlığı’nın düzenlediği bayramlaşma programı, Ramazan Bayramı’nın üçüncü günü yoğun katılımla gerçekleşti.

A Parti İl Başkanlığı binasında gerçekleşen programa, İl Başkanı Nurullah Müstet, Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Prof. Dr. Özcan Güngör, ilçe başkanları, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

Partinin ilk bayramlaşma heyecanını teşkilatı ile birlikte yaşayan İl Başkanı Müstet: yoğun ve yorucu geçen kuruluş aşamasını tamamladıklarını belirterek sahada Anahtar Parti’nin ağırlığının hissedileceği mesajını verdi.

Editör: Haber Merkezi