Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Abdullah Hastaoğlu, 20 yaşında yazmaya başladığı günlüklere 72 yıldır yaşamını sığdırıyor. 92 yaşındaki Hastaoğlu, yıllardır yazdığı günlükleriyle adeta bir tarih arşivi oluşturdu. 72 yıldır hiçbir günü günlük tutmadan geçirmeyen Hastaoğlu, çevresinde olup biten her şeyi günlüklerine yazıyor. Hava durumu, vefat edenlerin ölüm tarihleri, köy yaşantısı başta olmak üzere her şeyi yazan Hastaoğlu, geçmişe ait bir bilgiye ihtiyacı olanların kendisine geldiğini söyledi.

"1968 YILINDA AJANDALAR ÇIKTI,

ONLARA YAZMAYA BAŞLADIM"

İlk zamanlarda ajanda ve not defterleri olmadığı için market kâğıtlarına yazarak günlük tutmaya başladığını belirten Hastaoğlu, “1938'de küçüktüm ama babamla okula giderdim. O zaman Atatürk ölmüştü. Öğretmenler ağlıyordu. 1940 yılında okula başladım. 4'üncü sınıfa giderken babamı kaybettim. Ondan sonra yalnız kalınca hayata atıldım. Günlüğü tutmaya da küçük yaşta başladım. Ekmekle kağıt verirlerdi, onlara yazardım. 1968 yılında da bu ajandalar çıktı. Bunlara yazmaya başladım” dedi.

Editör: İHA AJANS