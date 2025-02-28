Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, tüm Oğuzlar halkının Ramazan’ı barış, huzur ve dayanışma içinde geçirmesini diledi. Karadeniz, Ramazan’ın sadece bir ibadet dönemi değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma, yardımlaşma ve hoşgörünün en çok pekiştiği bir zaman dilimi olduğuna vurgu yaptı.

“RAMAZAN: DAYANIŞMA VE HOŞGÖRÜNÜN BULUŞTUĞU DÖNEM”

Başkan Karadeniz, Ramazan ayında insanların birbirine daha yakın durduğunu, yardımseverlik ve dayanışma duygularının arttığını belirtti. "Ramazan ayı, kalplerin birbirine daha yakın olduğu, hoşgörünün ve yardımlaşmanın zirveye çıktığı bir zamandır. Bu ayda, insanlık değerlerimizi yücelterek, toplum olarak birbirimize destek olmalıyız. Tüm halkımıza, birlikte daha güçlü ve mutlu bir toplum inşa etmek için bu değerleri yaşatmalarını temenni ediyorum" dedi.

“EKONOMİK ZORLUKLARIN GÖLGESİNDE RAMAZAN SOFRALARI”

Karadeniz, özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik zorlukların, vatandaşların Ramazan sofralarını kurmakta zorlanmasına neden olduğuna dikkat çekerek, dayanışma ve yardımlaşmanın önemini bir kez daha vurguladı. "Ekonomik zorluklar, hepimizi etkiliyor. Bugün, birçok vatandaşımız Ramazan ayında sofralarını kurmakta zorlanıyor. Bu yüzden, hep birlikte dayanışma ruhunu daha da güçlendirmeli, yardımlaşarak bu zor günleri aşmalıyız" ifadelerini kullandı.

“BİR ARADA DAHA GÜÇLÜ BİR TOPLUM YARATMALIYIZ”

Karadeniz, Ramazan’ın tüm yurttaşlar için birlik, beraberlik ve hoşgörü getirmesini dileyerek, mesajını şu sözlerle sonlandırdı: "Ramazan ayında toplumsal barışın, hoşgörünün ve kardeşliğin pekişmesini temenni ediyorum. Birlikte el birliğiyle, toplumumuzu daha güçlü, daha mutlu bir hale getirebiliriz. Hep birlikte sağlıklı ve huzurlu bir Ramazan geçirelim."

Editör: HABER MERKEZİ