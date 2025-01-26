Trendyol 1.Lig 21.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK İstanbul'da Karagümrük FK'nın konuğu oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 23.dakikasında D.Johnson'un golü ile Kırmızı-Siyahlılar 1-0 geriye düştü. Bu golden 7 dakika sonra Ferhat ile eşitliği sağlayan Çorum FK ofsayta takıldı. İlk yarı 1-0 Karagümrük FK'nın üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda önce Wesley, daha sonra da D.Johnson'un atılması ile son 20 dakikayı 9 kişi tamamlamak zorunda kalan Karagümrük FK karşısında beraberlik golünü bulamayan Ahlatcı Çorum FK sahadan 1-0 mağlup ayrılarak Çorum'a puansız döndü.

Bu sonucun ardından ev sahibi Karagümrük puanını 38'e yükseltirken, Çorum FK ise 32 puanda kaldı.

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Editör: RIFAT KARA