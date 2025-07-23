Çorum Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi ailelere yönelik başlattığı tarımsal üretim çalışmaları bu yıl da devam ediyor. Belediye, Konaklı Köyü yakınlarında bulunan 80 dönümlük atıl arazide bu yıl buğday ekimi gerçekleştirdi. Hasadı yapılan buğdaylardan elde edilecek un, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne kayıtlı ailelere ulaştırılacak.

TARLADAN SOFRAYA

Çorum Belediyesi, üretim odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla tarım alanında da çalışmalarına devam ediyor. “Belediyenin tarlasından ihtiyaç sahibinin sofrasına” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında, geçtiğimiz yıl aynı arazide ayçiçeği ekilmiş ve elde edilen 4 ton ayçiçeği yağı 2 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılmıştı. Bu yıl buğday ekilen alanda hasat tamamlandı. Elde edilecek unlar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere 10 kilogramlık paketler halinde dağıtılacak.

ATIL ARAZİLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Hasatla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Atıl arazilerin tarıma kazandırılması amacıyla Konaklı Terfi İstasyonu yanındaki 80 dönümlük arazimizde üretmeye ve ekonomiye katkı sağlamaya bu yıl da devam ediyoruz. Bu sosyal üretim modeli sayesinde atıl araziler değerlendirilirken, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da doğrudan destek sağlanıyor. Geçtiğimiz yıl aynı alanda ayçiçeği üretmiş ve elde edilen 4 ton ayçiçeği yağını 2 bin ailemize ulaştırmıştık. Bu yıl da buğday ektik ve şimdi hasadını yapıyoruz. Elde edeceğimiz unları Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’müze kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştıracağız.” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi