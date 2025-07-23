Köy Muhtarı Ali Ekber Yılmaz’ın organizesi ile düzenlenen Aşure Günü’ne köy halkı ve bazı konuklar katıldı. Hazırlanan aşure, köy halkına ve katılımcılara ikram edilirken, bu vesileyle Kerbela şehitleri de yad edildi.
Palabıyık halkı, acılardan, afetlerden uzak, huzurlu, barış ve aydınlık dolu günler temennisiyle hep birlikte Aşure sofrasında muhabbet paylaşımında bulundu.
Köy Muhtarı Ali Ekber Yılmaz, organizasyona destek veren ve katılan herkese teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin geleneksel olarak sürdürüleceğini açıkladı.1C839F90 9495 4E4C B2B2 17A194C1926D870F2111 Ef9E 447E Aa29 1F71Ae825B0A

Muhabir: Haber Merkezi