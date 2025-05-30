Çorum Belediyesi ilimizdeki bazii inşaat projelerinin yazılımda yapılan oynama ile olması gerekenden daha az malzeme kullanımına olanak sağlandığı iddiası ile başlatılan soruşturma kapsamında Hitit Üniversitesi'nin raporunu tamamlandıgını duyurarak sadece 7 inşaat projesinde sorun bulunduğunu, onlarında projelerinde gerekli tadilatları yapması halinde inşaat projelerine devam edilebileceğini açıkladı.

Çorum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimizde son dönemde bazı yapı projelerine ait yazılım sistemlerinde mevzuata aykırı veri girişleri yapıldığının Belediyemiz tarafından tespit edilmesi üzerine, ilgili projelerin güvenliği ve yönetmeliklere uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla teknik inceleme süreci başlatılmıştı. Bu çerçevede, söz konusu projelere ilişkin detaylı performans analizlerinin yapılması talep edilmiş, ilgili raporlar Hitit Üniversitesi tarafından hazırlanarak Belediyemize sunulmuştur.

Gerçekleştirilen teknik değerlendirme neticesinde mevzuata uygun bulunan projelere ilişkin kısıtlamalar ilgili Bakanlık tarafından kaldırılarak, inşaat faaliyetlerinin devamına izin verilmiştir. Yedi adet projeye ait inşaat faaliyetlerinin devamına ise tadilat yapılarak mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda izin verilecektir.

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini önceleyen anlayışımız doğrultusunda, şehrimizin yapı stokunun denetlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."