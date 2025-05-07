Çorum Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda YRP Belediye Meclisi Üyesi Kadir Boruç, Çorum gündemini sarsan inşaat projelerindeki usulsüzlüğü yeniden gündeme taşıdı. Boruç, “Binalardaki usulsüzlükle ilgili ne durumdayız? Biz bilgi alamadık. Belediyemiz ‘bunun ilk tespitini biz yaptık’ demişti. Son duyuma göre binalarda sıkıntı olmadığı söyleniyor. O zaman belediye neyi tespit etti?” dedi

Boruç’un açıklamalarına yanıt veren Aşgın, “İnşaat sürecini titizlikle takip ediyoruz. Belediye olarak gerekli bilgilendirmeyi yapıyoruz. Vatandaşlarımız, yetkili kurumlar dışındaki açıklamalara itibar etmesin. Yetkili kurumların bilgilendirmelerine itibar edilsin. Analizlerle ilgili son çalışmalara gelindi. Üniversite ile bu konuyu görüştük, en fazla 2 hafta içerisinde neticelendirilecek. Biz her zaman hemşehrilerimizin yanındayız.

Bir kişinin bile burnunun kanamasına bizim vesile olmamız, gerçekte kahrolmamıza vesile olur. Titiz şekilde, kamunun hakkını gözeterek, adaletli, hakkaniyetli, doğru, ilkeli, etik nihai sonuç alacağız ve bunu da bütün kamuoyuyla açık yüreklilikle paylaşacağız. Bu konu yakın takibimizde. En yakın sürede hemşehrilemizle paylaşacağız” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM DEVAM

Boru’u kentsel dönüşümle ilgili açıklamalarına da yanıt veren Aşgın, “Kentsel dönüşümde Kale’nin etrafı, Mimar Sinan Mahallesi ve Hasanpaşa sokakları takip ediyoruz. 3 noktayı bizzat takip ediyoruz. Belediye Meclisi’nin örnek bir kararı olmuştu. 2.500 m2’ye ulaşıp da kentsel dönüşüm gerektiren yerlerde emsalin yüzde 20 artışının önünü açmıştık. 2 büyük yer bundan faydalandı” şeklinde konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ