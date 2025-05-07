Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı oturumunda konuşan Boru, Belediye Başkanı Aşgın’ın kaldırım işgaliyle ilgili bir esnafın dükkânında video yayınladığını belirterek, “Tüm esnafın buna dikkat etmesini talep ediyoruz. 23 Nisan Ortaokulu’nun orada neredeyse kaldırımın tamamını kapatan bir market var. Ayrım yapılmaksızın tüm esnafın dükkânının önünün denetlenmesini talep ediyoruz” dedi.

“KALDIRIM İŞGALLERİNİ SONA

ERDİRMEDE KARARLIYIZ”

Başkan Aşgın ise zabıta ekiplerinin kaldırım işgalleriyle ilgili en üst düzede çalışma yaptığını belirterek, “Esnafımızdan anlayış bekliyoruz, destek olmasını bekliyoruz. Engelli kardeşlerimizin yürüme yollarına en ufak bir çakıl taşı konması kul hakkıdır. Bundan sonra cezai müeyyideleri artırarak devam edeceğiz. Kaldırım işgallerini sona erdirmek istiyoruz. Özellikle kahvehaneler, çay ocakları lütfen kendi kiraladıkları alan dışına, sokağa, kaldırıma sandalye atmasınlar. Uyarmadan kimseye ceza yazmıyoruz” şeklinde konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ