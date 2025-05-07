Belediye Meclisi’nin dünkü oturumunda gündem dışı bölümde söz alan Topkül, “Yaşasın tam bağımsız Türkiye şiarıyla Samsun’dan Ankara’ya Mustafa Kemal yürüyüşü geçekleştiren, Amerikan emperyalizminin simgesi olan 6. Filo askerlerini denize döken, 68 kuşağı gençlik hareketi liderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, darbeci yönetim tarafından 53 yıl önce idam edilmiştir. Katledişlerinin 53. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. İdama gülerek giden üç fidanın kararlılıkları bugün de yolumuzu aydınlatıyor” dedi.

Editör: Haber Merkezi