Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı oturumunda gündem dışı bölümde konuşan Aşgın, “CHP Genel Başkanı Sayın Özel’e menfur bir saldırı oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e kedini bilmez birisi tarafında fiziki saldırı gerçekleştirildi. Meclisimiz adına bu saldırıyı nefretle kınıyoruz. Bir daha olmaması için bu konuyla ilgili yetkilileri göreve çağırıyoruz. Hiç kimseye fiziki saldırı da nefret söylemi de olmasın. Özgür Özel başta olmak üzere CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimizi tüm meclisimiz adına iletiyorum” dedi.

Editör: Haber Merkezi