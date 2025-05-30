Çorum’da 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte anaokulu öğrencileri atık malzemelerden oluşan kıyafetlerle geri dönüşüm defilesi düzenledi.

Çorum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından, Türkiye Çevre Haftası kapsamında “Çevrene İyi Bak: Plastik Kirliliği ile Mücadele” temalı farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Çevre Şehircilik İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın; her yıl farklı bir temada kutlanan Türkiye Çevre Haftasını bu yıl "Plastik Kirliliği İle Mücadele" teması ve "Çevrene İyi Bak" mottosuyla kutlandığını belirtti.

Dünyadaki mevcut çevre kirliliğinin yüzde 50'sinin son 35 yılda meydana geldiğine dikkat çeken Yalçın, “Plastik kirliliği, plastik materyal ve parçacıklarının karasal ve sucul ortamlarda birikim göstererek, insanlar dahil tüm canlıların yaşamlarını ve yaşam alanlarını olumsuz yönde etkilemesidir. Her yıl 450 milyon tondan fazla plastik üretilmekte ve büyük bir kısmı doğada yok olmadan kalmaktadır. Plastik kirliliği pek çok soruna neden olur. Karalardaki plastik kirliliğinin önemli bir kısmı bir süre sonra denizlere ve okyanuslara karışır. Bu plastiklerin büyük çoğunluğu çöplere atılmayan, rastgele etrafa saçılan atıklardır. Plastik kirliliği giderek büyümektedir. Özelikle tek kullanımlık plastiklerin üretimindeki artış ve kullan-at kültürü, durumun daha da kötüleşmesine neden olmaktadır. Plastiklerin çevreye ve canlılara verdiği zararı azaltmak için daha verimli biçimde geri dönüşümü mümkün kılan teknolojilere, atık plastiklerin zararsız maddelere dönüşümünü sağlayan kimyasal ve biyolojik çözümlere ihtiyacımız vardır. Plastiklerin yerine başka malzemeler kullanmak ya da belirli işlerde plastiklerin kullanımını yasaklamak, plastik kirliliğini azaltmanın en basit yöntemleri olabilir. Yapılması gerekenlerin en başında insanların plastik atıklar konusunda daha duyarlı olması gelmektedir” dedi.

Etkinlikte Dünya Çevre Günü etkinlikleri nedeni ile ortaokullar arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. 75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Anasınıfı öğrencileri tarafından atık malzemeler kullanılarak oluşturulan kıyafetlerle, geri dönüşüm defilesi düzenledi.

Program öğrencilerin halat çekme ve çuval yarışı ile sona erdi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK