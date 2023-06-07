Çorum Belediyesi, okuma yazma bilmeyen yetişkinler için Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri’nde okuma yazma eğitim kursları açtı. 62 kursiyer, 4 ay süren kurs sonunda okuma yazmayı öğrendi. Kurslar sonunda belge almaya hak kazanan öğrenciler için okuma bayramı ve sertifika töreni gerçekleştirildi. Buhara Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da katıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, 4 ay gibi kısa bir sürede azimle çalışan ve mücadele eden, okuma ve yazmayı öğrenen kadınları tebrik etti. Yağbat, “Çok kıymetli bir mücadelenin içerisindesiniz. Sizleri tebrik ediyorum. Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerimizde açtığımız kurslarla kadınlarımızın hayatlarına etki etmek istiyoruz. Onların gelişmelerine, becerilerini artırmalarına, vatanlarına faydalı bireyler olmalarına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Gençlerimizle ve çocuklarımızla birlikte sizlere en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Sertifika töreninde kursiyerler, şiir okuma ve yazı yazma alanında edindikleri becerilerini sergiledi. Okuma yazma bilmedikleri için günlük hayatta çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden kursiyerler, kendilerine bu imkânı sağlayan Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti. Kursiyerler “Bu kursların açılmasını sağlayan belediye başkanımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz.” dediler.

Program sonunda kursiyerlere başarı belgeleri verildi. Etkinlikte ayrıca Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde müzik eğitimi alan kursiyerler, bağlama eşliğinde türküler seslendirdi.