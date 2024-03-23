Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Türkiye genelinde kütüphanelerin çeşitli etkinliklerle kutlanacağı hafta, 25 Mart'ta başlayacak olup 29 Mart 2024 tarihinde sona erecektir” denildi.

Açıklamada, “Kütüphanelerimizin ve kütüphaneciliğimizin eğitim ve kültür hayatımızdaki yerini ve önemini anlatmak, toplumun her kesimindeki her yaştan vatandaşlarımıza kitap sevgisini aşılayarak okuma alışkanlığı kazandırmak ve kütüphanelerimizden daha çok yararlanmalarını sağlamak amacıyla bu yıl 25 Mart – 29 Mart tarihleri arasında kutlayacağımız “60. Kütüphane Haftası” Kutlama programındaki etkinliklere tüm halkımız davetlidir” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ