Çorum-Ankara Karayolu Çorum istikameti Scanıa kavşağında 1 kamyon, 1 minibüs ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

KaA nedeni ile yolun Çorum istikametine trafik kontrollü olarak sağlandı.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Editör: HABER MERKEZİ